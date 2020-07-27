Восемь трупов нашли в затопленной машине в Волгоградской области

Правоохранительные органы обнаружили автомобиль Renault Logan, в котором были тела пятерых человек. Позже полиция нашла еще троих погибших. Машина находилась в канале недалеко от садового товарищества «Степное — 2» Верхнепогроменского сельского поселения.

«В ходе выезда и осмотра полицейскими в салоне были обнаружены тела пятерых человек: трех женщин и двоих мужчин. По предварительной информации, в утренние часы водитель не справился с управлением и допустил съезд в канал», — говорится в сообщении на сайте МВД по Волгоградской области.

Полицейские установили, что на машине есть характерные следы ДТП. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Также для уточнения обстоятельств и деталей случившегося были привлечены криминалисты.

Позже после осмотра машины и места ДТП, следователи нашли тела еще троих. В итоге среди погибших двое мужчин и шесть женщин разного возраста. По предварительным сведениям, за рулем был 28-летний парень.