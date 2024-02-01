Криминал 01 февраля 2024, 09:52 Восемь лет колонии запросили для бывшего замминистра просвещения Раковой Прокурор запросил 8 лет колонии для экс-замминистра просвещения Раковой РИА «Новости»

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На заседании в Никулинском суде Москвы во время прения сторон прокурор запросил восемь лет тюрьмы для бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой. Для экс-ректора «Шанинки» Сергея Зуева — 6,5 года колонии, сообщил РИА «Новости» его адвокат Дмитрий Кравченко.

«Прокурор запросил восемь лет колонии общего режима для Раковой, Зуеву просил назначить 6,5 года лишения свободы», — подчеркнул правозащитник.

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Также сторона обвинения просила назначить три года колонии юрисконсульту «Шанинки» Кристине Крючковой и мужу Марины Раковой — Артуру Стеценко. Проректору РАНХиГС Ивану Федотову прокурор запросил 5,5 года тюрьмы. Также по делу проходят управляющий директор ПАО «Сбербанк» Евгений Зак и управляющий директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Максим Инкин. Последним прокурор запросил по 3,5 года колонии.

В агентстве уточнили, что прения продолжатся во вторник, 6 февраля. Тогда выступит сторона защиты.

Фигурантов дела обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с использованием при этом служебного положения. Речь идет о хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования. Деньги выделялись на федеральный проект «Учитель будущего». Также фигурантов обвиняют в махинациях с фиктивным трудоустройством в РАНХиГС.