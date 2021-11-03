Воры вернули Весниной полученные на Олимпиаде медали и подарили цветы с конфетами

Российская теннисистка Елена Веснина подтвердила, что воры вернули ей медали с Олимпийских игр, а также перстень. Кроме того, преступники подарили ей коробку конфет и букет цветов.

По ее словам, преступники подкинули ей украденные вещи.

«Поздно вечером курьер привез и оставил на охране букет цветов с коробкой шоколадных конфет, в которых лежали обе мои медали и перстень олимпийских чемпионов. Романтики с большой дороги», — написала спортсменка в Instagram.

«Медали, конечно, оперативники тут же забрали на биологическую экспертизу, поэтому еще несколько недель я их не видела», — написала Веснина на своей странице в Instagram.

Веснина отметила, что уже не надеялась на возврат медалей. Теннисистка поблагодарила всех за поддержку.

В прошедшем сентябре в дом Весниной пробрались грабители и забрали драгоценности, медали и полученный за Игры в Рио-де-Жанейро перстень. Правоохранительные органы завели уголовное дело.

Елена Веснина является золотым призером Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, на Играх в Токио в 2021 году она завоевало серебряную медаль.