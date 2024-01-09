Криминал 09 января 2024, 19:11 Воры украли из квартиры петербуржца 20 тысяч долларов и 350 тысяч рублей

Читать 360tv в

Воры украли из квартиры на улице Решетникова в Московском районе Санкт-Петербурга крупную сумму. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу.

Квартиру обворовали во время новогодних каникул. Неизвестный проник в жилье уехавшего петербуржца, вскрыл дверь, а потом взломал сейф, откуда украл 350 тысяч рублей и 20 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело.

Авторы: