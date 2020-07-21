Воры угнали шесть машин в Петербурге
В Санкт-Петербурге банда угонщиков украла шесть машин марок Hyundai Solaris, Kia Rio и Kia Ceed. Против них возбудили уголовное дело. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
По данным следствия, подозреваемые угоняли автомобили с помощью специальных инструментов и электронных устройств. Последние помогали ворам отключать сигнализацию в машинах.
После угона злоумышленники меняли внешний вид и выставляли авто на продажу. Сумма ущерба составляет порядка 3,4 миллиона рублей.