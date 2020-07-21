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    21 июля 2020, 16:14

    Воры угнали шесть машин в Петербурге

    Анастасия Кременчугская

    В Санкт-Петербурге банда угонщиков украла шесть машин марок Hyundai Solaris, Kia Rio и Kia Ceed. Против них возбудили уголовное дело. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

    По данным следствия, подозреваемые угоняли автомобили с помощью специальных инструментов и электронных устройств. Последние помогали ворам отключать сигнализацию в машинах.

    После угона злоумышленники меняли внешний вид и выставляли авто на продажу. Сумма ущерба составляет порядка 3,4 миллиона рублей.

    Новости SMI.FM