Воры угнали шесть машин в Петербурге

По данным следствия, подозреваемые угоняли автомобили с помощью специальных инструментов и электронных устройств. Последние помогали ворам отключать сигнализацию в машинах.

После угона злоумышленники меняли внешний вид и выставляли авто на продажу. Сумма ущерба составляет порядка 3,4 миллиона рублей.