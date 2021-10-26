Неизвестные обокрали дом баскетболиста петербургского «Зенита» Дмитрия Кулагина в Новой Москве. Злоумышленники выдавили окно на цокольном этаже и вынесли деньги, ювелирку и другие ценности. Об этом сообщил Telegram-канал «Мутко против».

По данным канала, о краже сообщил отец Кулагина. Мужчина рассказал, что воры вынесли деньги, ювелирные украшения и дорогие часы на общую сумму два миллиона рублей. Сейчас полиция изучает записи с камер наружного видеонаблюдения.

По данным Telegram-канала Mash, дом Кулагина находится в коттеджном поселке Юрьев Сад в Воскресенском. Полицейские привезли на место преступления служебную собаку, которая взяла след, однако через 300 метров животное его потеряло. Криминалисты работают с уликами, которые воры оставили в доме спортсмена.

Дмитрию Кулагину 29 лет, баскетболом он начал заниматься еще в дошкольном возрасте. В «Зенит» он перешел в этом году из кубанского «Локомотива». До этого Кулагин уже играл в петербургском клубе. Он также защищал цвета московских армейцев, играл в Самаре, Нижнем Новгороде и Люберцах.