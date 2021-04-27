Преступники зверски убили 90-летнего ветерана труда Валентина Спицина в городе Реж в Свердловской области. По подозрению в жестокой расправе задержан один из соседей.

Как написал сайт «Екатеринбург онлайн», 23 февраля ветеран труда ушел из квартиры, но забыл запереть дверь. Когда вернулся, в кошельке не хватало двух тысяч рублей. Пенсионер вызвал полицию. На бумажнике обнаружили отпечатки пальцев сожителя соседки. Его задержали, но через несколько дней отпустили.

На следующее утро после случившегося тело Спицина нашли обгоревшим в квартире. Его дочь рассказала, что перед смертью отца жестоко изувечили: выдавили глаз, сломали ребра и нос. После этого пожилого мужчину подожгли в прихожей.

В содеянном сознался любовник соседки. Он задержан. Однако следователи полагают, что нападавших было больше — трое. Правоохранители намерены переквалифицировать действия убийц по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Семья Спицина требует допросить других возможных участников расправы и проверить их алиби.