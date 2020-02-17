Воронежский гаишник купил родителям жилья на 63 миллиона

Замначальника управления Госавтоинспекции по Воронежской области Игорь Качкин не смог объяснить, на какие деньги его родители приобрели десятки объектов недвижимости общей стоимостью 63 миллиона рублей. Теперь имущество собираются обратить в доход государства.

Как сообщили в региональной прокуратуре, о собственности родителей полицейского стало известно из материалов контроля за его расходами. Выяснилось, что родственники купили 31 объект недвижимости за 63 миллиона рублей. Однако их доходы «исключают возможность» совершения таких сделок. Кроме того, в некоторых случаях Качкин сам подписывал документы, действуя по доверенности.

Подполковник полиции Игорь Качкин / ГИБДД

Полицейский не смог подтвердить доходы для приобретения 22 объектов недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей. Прокуратура решила изъять эту собственность, иск рассмотрит Советский районный суд Воронежа.

По данным источника «Коммерсанта», в доход государства требуют обратить 15 квартир, четыре земельных участка, а также другие помещения, принадлежащие родителям Качкина.

В пресс-службе регионального главка МВД пояснили изданию, что Качкину было объявлено о неполном служебном соответствии. Предварительное заседание суда по его делу назначили на 25 февраля.