Воронежских чиновников уволят за отдых их детей в Ялте по путевкам для больных

Чиновников Воробьевского района Воронежской области могут уволить, если подтвердится, что они отправили своих детей отдыхать в Крыму вне очереди. Об этом объявили в пресс-службе правительства региона 23 марта.

«Если факты, озвученные прокуратурой относительно управления соцзащиты в Воробьевском районе, получат подтверждение в ходе следствия и вероятного суда, причастные должностные лица будут уволены и понесут наказание в соответствии с законодательством РФ», — рассказали ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

На прошлой неделе воронежская прокуратура объявила, что из девяти путевок в ялтинский санаторий, которые предназначались для больных детей, четыре вне очереди распределили между собой работники управления соцзащиты. Кроме того, стало известно, что семью одного из работников необоснованно признали малоимущей без проверки сведений о доходах семьи.

Все это стало известно в результате прокурорской проверки. Ее материалы передали следователям с рекомендацией возбудить дело о мошенничестве при получении выплат.