Вора в законе задержали у ворот тюрьмы в Челябинской области. Его искал Интерпол

По данным информагентства, мужчина отбывал наказание в колонии в Верхнеуральске. Его задержали прямо у ворот тюрьмы, откуда он вышел, отбыв срок. Задержание произвели сотрудники уголовного розыска при участии ФСБ и ФСИН при силовой поддержке спецназа «ГРОМ». Задержанного поместили в СИЗО. Решается вопрос о передаче преступника Молдавии.