Вора в законе задержали у ворот тюрьмы в Челябинской области. Его искал Интерпол
В Челябинской области по запросу Интерпола задержали 39-летнего уроженца Молдавии, который имеет криминальный статус вора в законе. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
По данным информагентства, мужчина отбывал наказание в колонии в Верхнеуральске. Его задержали прямо у ворот тюрьмы, откуда он вышел, отбыв срок. Задержание произвели сотрудники уголовного розыска при участии ФСБ и ФСИН при силовой поддержке спецназа «ГРОМ». Задержанного поместили в СИЗО. Решается вопрос о передаче преступника Молдавии.