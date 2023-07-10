10 июля 2023, 13:42
Вора в законе приговорили в Москве к девяти годам колонии
Мосгорсуд приговорил криминального авторитета Маймушева к девяти годам колонии
Мосгорсуд вынес приговор в виде девяти лет колонии для вора в законе Айткали Маймушева по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии и хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По данным следствия, Маймушев по кличке «Леха Семипалатинский» с 1997 года занимал высшее положение в преступной иерархии, соблюдая криминальные традиции и правила. Все эти годы он придерживался криминальной субкультуры и продвигал «воровские идеи».
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Кроме того, благодаря своему авторитету обвиняемый обязывал преступников выполнять его указания.
В ведомстве уточнили, что в январе этого года полицейские задержали Маймушева в баре московской гостиницы. Во время досмотра у него нашли метадон в значительном размере.
Ранее Московский суд приговорил экс-полицейского к 11 годам колонии за взятку колесными дисками.
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