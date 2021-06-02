Вора в законе Осетрину младшего приговорили к 10 годам заключения за авторитет

В Саратове вору в законе Сергею Асатряну к сроку добавили 10 лет за «занятие высшего положения в преступной иерархии». Он отбывает наказание с 2017 года в тюрьме Балашова, где выстроил иерархические отношения.

В криминальных кругах Асатрян известен как Осетрина младший или Сережа Бентли, он сын криминального авторитета Эдуарда Асатряна. Сергея Асатряна объявили вором в законе в 2008 году в Москве. С 2017-го он отбывает девятилетний тюремный срок в Саратовской области, где он инициировал акты массового нарушения режима содержания. Об этом сообщил «Коммерсант».

«Добившись признания другими осужденными наличия у него „авторитета“ в преступной среде, он назначил своих доверенных лиц так называемыми „смотрящими“ в исправительных учреждениях Саратовской области и инициировал акты массового нарушения режима содержания. При этом у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, он пользуется безоговорочным авторитетом и имеет сферу своего влияния на территории Москвы, Московской, Ростовской, Саратовской областей», — сообщили изданию в прокуратуре региона.

С 2019 года в России занятие высшего положения в преступной иерархии считается отдельным преступлением. По 210.1 УК РФ человек может получить до 15 лет тюрьмы и штраф до пяти миллионов рублей.

Причастность Сергея Асатряна к высшему положению среди воров в законе следователи подтвердили с помощью показаний свидетелей и заключение экспертов по татуировкам у подсудимого.

В областном суде пояснили, что вина Асатряна подтверждается многочисленными показаниями свидетелей, а также татуировками ­подсудимого.

По решению суда Асатрян с учетом прошлой судимости проведет в тюрьме еще 10 лет. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальное время — в исправительной колонии особого режима.