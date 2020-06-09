«Вора в законе» из Подмосковья будут судить за верховенство в преступной среде

В Московской области возбудили дело, фигурантом которого стал «вор в законе» Игорь Кокунов. Известного как Вася Бандит мужчину заподозрили в том, что он стал во главе преступной иерархии.

Кокунову вменяют преступления по статье 210.1 УК РФ, уточнили в пресс-службе СК РФ. Следствие полагает, что 56-летний местный житель занимает высшее положение среди преступников с 1993 года.

Вася Бандит, признанный «вором в законе», был неоднократно судим за грабежи, кражи, разбои и вымогательства. Жил он в Сергиево-Посадском, Чеховском и Подольском районах.

«С 1993 года осуществляет координацию действий организованных групп, создает и поддерживает связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии», — заметили в ведомстве.

По имеющимся данным, Кокунов и сам участвует в «воровских сходках» — для раздела сфер преступного влияния и доходов.

Криминальный авторитет и входившие в возглавляемые им преступные сообщества люди похищали предпринимателей, занимались вымогательством, разбойными нападениями и мошенничеством. Преступления они совершали для «финансирования своей деятельности».

Сейчас с подозреваемым работают следователи. Про делу проходят обыски.