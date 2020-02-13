Вор забыл отключить в телефоне GPS и попался

В городе Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа полицейские взяли квартирного вора, попавшегося после того, как его передвижения были зафиксированы системой геолокации в его телефоне.

Злоумышленник обокрал знакомого, удачно продавшего машину. Как сообщило региональное управление МВД, 29-летний мегионец отмечал выгодную продажу автомобиля в доме знакомого. Давний друг, у которого он остался ночевать, ночью вытащил из его куртки ключ, обокрал квартиру приятеля и вернулся домой. Он был уверен, что обеспечил себе алиби.

Потерпевший, обнаруживший пропажу 114 тысяч рублей, обвинил в краже бывшего квартиросъемщика. Однако следователи проверили телефон 26-летнего уроженца Узбекистана, у которого он заночевал. Они обнаружили, что система навигации была включена и ночной маршрут сохранился в памяти гаджета. Вора задержали. Он успел потратить 21 тысяч рублей на ставки в букмекерской конторе, оставшиеся 93 тысячи вернул владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Злоумышленнику грозит тюремный срок до шести лет.

В декабре в Перми был пойман вор, укравший телефон, оснащенный системой оповещения о краже. Злоумышленник попытался снять блокировку, смартфон включил систему и сделал снимок. Хозяин украденного гаджета передал изображение полиции.