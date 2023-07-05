05 июля 2023, 18:37
Вор вынес из петербургской квартиры брендовые вещи на 3 миллиона рублей
Одну из квартир в Петроградском районе Петербурга обокрал ценитель брендовых вещей. Об этом сообщил Piter.tv.
Хозяйка жилища вернулась домой после суточного отдыха на даче и обнаружила, что дверь в квартиру вскрыта. А дома она не досчиталась ювелирных украшений, шубы, пяти сумок Chanel и солнцезащитных очков Dior и Gucci. Общий ущерб составил более трех миллионов рублей.
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По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело, ведется розыск преступника.
Преступления
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