Вор вынес из квартиры жительницы Петербурга криптоферму

Домушник вынес из квартиры в Кировском районе Санкт-Петербурга четыре сборных системных блока майнинга криптовалюты. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Заявление в полицию написала 36-летняя хозяйка квартиры на улице Калинина. По ее словам, кража могла произойти в период с 4 по 12 сентября.

Женщина отметила, что неизвестный поднялся по строительным лесам до окна ее квартиры, которая располагалась на третьем этаже. Вор отжал стеклопакет, забрался в помещение и вынес технику.

Сумма ущерба оценивается в один миллион 700 тысяч рублей. На данный момент полицейские выясняют обстоятельства случившегося.