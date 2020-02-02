Вор вынес из квартиры в Москве драгоценностей на семь миллионов

Денег и драгоценностей на семь миллионов рублей лишились хозяева московской квартиры. Ценные вещи были спрятаны в сейф, но вора это не остановило.

Как рассказали в столичной полиции, вору удалось пробраться квартиру, подобрав ключи. Во всяком случае, следов взлома на замках входной двери эксперты не обнаружили.

Злоумышленник забрался в квартиру и вскрыл сейф. Из него он похитил деньги и ювелирные украшения — всего на сумму приблизительно в семь миллионов рублей. Кроме ценностей, из сейфа пропали важные документы, которые принадлежали хозяевам квартиры. Какого рода были документы, полиция в интересах следствия не сообщила.

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». На месте работают эксперты. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Полиция объявила предполагаемого преступника в розыск. Поиски злоумышленника пока результата не дали. Расследование уголовного дела продолжается.