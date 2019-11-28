Вор вынес из квартиры московского бухгалтера драгоценности и деньги на 4 млн рублей

На востоке Москвы произошло ограбление. Неизвестный проник в квартиру бухгалтера и украл у него более 500 тысяч рублей, а также драгоценности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Женщина обратилась в полицию 27 ноября в 20:34 и рассказала о случившемся. Ограбление произошло на улице 1-я Владимирская. Как выяснили сотрудники полиции, преступник оказался в квартире, расположенной на втором этаже, 27 ноября. Однако точное время неизвестно: кража произошла в период с 08:30 до 20:30.

Полицейские выяснили, что неизвестный смог забраться на второй этаж жилого дома через козырек магазина. Он открыл окно и таким образом проник в квартиру. Мошенник унес из квартиры 57-летнего бухгалтера 500 тысяч рублей, 3,2 тысячи евро, 700 долларов, а также ювелирные украшения на сумму 3,4 миллиона рублей, после чего скрылся. Общий ущерб составил более 4,1 миллиона рублей.

Правоохранительные разыскивают преступника.