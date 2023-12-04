Криминал 04 декабря 2023, 16:24 Вор в законе умер в новосибирском СИЗО от передозировки наркотиками NGS: вор в законе Евгений Антипов умер в СИЗО от передозировки РИА «Новости»

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Криминальный авторитет из Новосибирска Евгений Антипов, имевший статус вора в законе, умер в СИЗО от передозировки наркотиками. Об этом сообщило местное издание NGS.

Антипов умер в возрасте 51 года еще в начале июля. Сначала причиной назвали оторвавшийся тромб. За несколько недель до смерти его этапировали в новосибирский изолятор из Магаданской области.

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По данным источника NGS, Антипов скончался через два дня после того, как Дзержинский суд отказал ему в условно-досрочном освобождении. Собеседник издания обратил внимание, что начальник СИЗО-1 после этого стал фигурантом дела о халатности.

Двумя неделями ранее появлялись данные о том, что ему якобы уже избрали меру пресечения. Но в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области это опровергли.

Последний срок Антипов отбывал за организацию нападения на члена азербайджанской банды Кенана Джалилова в СИЗО-1 в 2014 году.