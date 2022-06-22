Вор в законе Циркач получил 8 лет колонии в Подмосковье

Вор в законе с криминальным прозвищем Циркач отправится в колонию строгого режима на восемь лет и три месяца. Вердикт вынес Московский областной суд. По данным СУ СК по Московской области, в законную силу приговор еще не вступил.

Следователи и суд установили, что в 2011 году Циркача «короновали», признав вором в законе — это высшее положение в преступной иерархии. Занимая его, он 10 лет координировал действия организованных групп в регионе, участвовал в разделе сфер влияния и доходов от преступной деятельности. Мужчину не раз судили за кражи, вымогательства, оборот наркотиков и подделку документов. На этот раз 44-летнего Циркача обвинили по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

«Он осуществлял пропаганду криминальной субкультуры, назначая других лиц на нижестоящие уровни преступной иерархии и оказывая криминальное покровительство лицам, занимавшимся незаконной деятельностью, влияя на криминогенную обстановку на территории Московской области», — отметили в подмосковном СУ СК.

В какой-то момент Циркач скрылся от правоохранителей, был объявлен в розыск и в 2020 году задержан в Польше. Компетентные органы страны приняли решение о его экстрадиции в Россию в мае 2021 года.

Следователи провели около 30 допросов свидетелей, множественные осмотры и «иные следственные действия» в разных регионах, получили результаты четырех судебных экспертиз, в том числе культурологической, психолого-лингвистической, психолого-психиатрической.

«Сложность в расследовании данного уголовного дела заключалась в том, что практически все свидетели, которых необходимо было допросить, отбывали наказание в колониях либо находились в СИЗО и опасались давать показания в отношении действующего криминального авторитета», — пояснили в пресс-службе следственного управления СК по Подмосковью.

Но в итоге следователи собрали доказательства, которые суд счел достаточными для вынесения обвинения.