Эксклюзив 21 июня 2023, 15:38 Вор в законе Апакела получил восемь лет колонии за занятие высшего положения в преступной иерархии Источник «360»: суд приговорил криминального авторитета Апакелу к 8 годам колонии РИА «Новости»

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Московский областной суд назначил криминальному авторитету Борису Петрову (Апакеле) восемь лет колонии строгого режима. Приговор вынесли по делу о занятии им высшего положения в преступной иерархии. Об этом «360» рассказал источник в судебной инстанции.

«В Мособлсуде состоялось оглашение приговора по делу в отношении Петрова Бориса Багратовича о занятии высшего положения в преступной иерархии», — уточнил источник.

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Вор в законе Апакела получил восемь лет лишения свободы, без штрафа, с ограничением свободы на срок один год. Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Апакела считается одним из старейших и влиятельнейших воров в законе в России. Высокое положение в преступной иерархии он занимает с 1965 года.

В феврале вора в законе из Азербайджана Рашада Исмаилова приговорили к 21 году колонии за двойное убийство.