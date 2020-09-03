Вор украл в Подмосковье 13 тонн кабеля почти на 6 млн рублей

Неизвестный перелез через забор предприятия в подмосковном Щелкове и похитил 13 тонн дорогого кабеля связи, который можно прокладывать через водные преграды. Стоит украденное более 5,8 миллиона рублей. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

О пропаже в полицию сообщил финансовый директор фирмы, которой этот кабель принадлежал. Он хранился в катушках на территории предприятия в Щелкове.

Неизвестный перелез через забор и смотал добычу с деревянных барабанов для проводов. Полицейские нашли на месте преступления мужскую куртку, окурки и несколько пар рабочих перчаток. Обнаружили там и следы от автомобильных колес. Территорию предприятия, откуда украли кабель, охраняет сторож. Системы видеонаблюдения и сигнализации там нет. Вор утащил кабель в период с 14 августа по 2 сентября.

Правоохранительные органы завели уголовное дело по пункту «б» части четвертой статьи 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере».