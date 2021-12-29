Вор, ограбивший в Ростовской области семь квартир, отправится за решетку

Вор-домушник ограбил в преддверии Нового года семь квартир в Ростовской области. Злоумышленника удалось задержать. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

С заявлением в полицию обратился житель Аксайского района. Он заявил, что из его дома вынесли несколько вещей и около 700 тысяч рублей. Полицейский удалось задержать 44-летнего мужчину, который ранее уже неоднократно привлекался по аналогичным делам.

«После допроса установлена причастность подозреваемого к аналогичным кражам. Рецидивист выбирал дома побогаче, следил за хозяевами. А когда те отлучались, забирался в дом», — рассказали в ведомстве.