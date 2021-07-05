Вор ограбил квартиру в Петербурге почти на 2 млн рублей

Вор ограбил квартиру на улице Джона Рида в Петербурге. Злоумышленник вынес из квартиры деньги и драгоценности на общую сумму 1,74 миллиона рублей. Об этом сообщило агентство «Невские новости».

Заявление об ограблении поступило в отделение полиции 4 июля. Петербурженка рассказала, что за время ее отъезда из квартиры пропали 40 тысяч рублей, 100 долларов США, наручные часы Rado, шесть колец, две пары сережек и жемчужное колье.

Следователи изучили место преступления. Они изъяли отпечатки пальцев рук, обуви, ключ, дверной замок.

Полицейские предполагают, что правонарушитель мог попасть на запись камер видеонаблюдения ТСЖ. Заведено уголовное дело.