«Вооруженный» вешалкой преступник ограбил салон сотовой связи в Подмосковье. Видео

Мужчина ограбил салон сотовой связи в Звенигороде. Он угрожал продавщице вешалкой, которую спрятал в черный пакет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские установили личность подозреваемого и задержали его при сбыте гаджетов на одном из рынков городского округа. У задержанного были обнаружены и изъяты четыре похищенных смартфона. Еще один он уже успел продать. В дальнейшем выяснилось, что злоумышленник угрожал сотруднице магазина завернутой в пакет вешалкой для одежды», — приводит агентство слова Волк.

Представитель МВД добавила, что «оружие» нашли неподалеку от салона.

На кадрах видно, как мужчина просит показать ему смартфон. Потом он достает из-под куртки какой-то предмет в пакете, угрожает продавцу и сгребает гаджеты с витрины. Против задержанного завели уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».