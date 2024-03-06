Криминал 06 марта 2024, 16:46 Вооруженный ножом мужчина ограбил магазин в Нижнем Новгороде

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В Автозаводском районе 29-летний мужчина с ножом ограбил продуктовый магазин, его задержали. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на ГУ МВД по Нижнему Новгороду.

В феврале мужчина пришел в магазин на улице Прыгунова и, угрожая продавцу ножом, похитил 12 тысяч рублей. Грабителя быстро задержали, он во всем сознался. Оказалось, что мужчина бездомный и уже был судим ранее. Его арестовали и возбудили уголовное дело.

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