Криминал 31 августа 2023, 13:46 Вооруженный ножом конюх пытался увезти школьницу из Калининграда в Узбекистан Baza: в Калининграде конюх пытался увезти 16-летнюю девушку в Узбекистан РИА «Новости»

Читать 360tv в

Работник конно-спортивного клуба в Калининграде решил жениться на 16-летней наезднице и, угрожая ножом, попытался вывезти ее в Узбекистан. Девушке удалось подать в аэропорту сигнал о помощи, и ее спасли, сообщил Telegram-канал Baza.

Попытку похитить невесту 22-летний конюх предпринял вечером 29 августа. По информации канала, он подкараулил школьницу у выхода из спортклуба, приставил нож и заставил поехать с ним в аэропорт Храброво. Молодой человек хотел вывезти ее в Узбекистан, чтобы жениться. Девушка воспользовалась заминкой и подала сигнал о помощи. Ее освободили, а неудачливого похитителя задержали.

Реклама

Следком возбудил уголовное дело по статье 126 УК России «Похищение заведомо несовершеннолетней с применением оружия и насилия». По версии правоохранителей, конюх схватил 16-летнюю девушку на остановке в поселке Комсомольск Гвардейского района, затащил в дом неподалеку и удерживал несколько часов. Потом, угрожая ножом, усадил ее в машину и повез в аэропорт. Школьница уговорила отпустить ее в туалет. Там она встретила незнакомую женщину и попросила позвонить матери, которая обратилась в полицию. Мужчину взяли в зале ожидания.

В Киргизии в 2021 году таксист похитил девушку, чтобы жениться, задушил и свел счеты с жизнью, сообщили «Известия». Этот случай спровоцировал волну протестов.