Вооруженный мужчина взял в заложницы сотрудницу фирмы микрозаймов в Северодвинске. Видео

Мужчина с обрезом захватил в заложницы сотрудницу фирмы микрозаймов «Деньги в руки» в Северодвинске. Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot.

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По данным канала, сообщение о случившемся поступило около 11:00. Фирма микрозаймов, в которой захватили заложницу, расположена по адресу: улица Ломоносова, дом 74. По предварительной информации, мужчина — клиент микрофинансовой организации, который задолжал крупную сумму денег.

Захватчик пока не ведет переговоров, его требования неизвестны. На месте работают две группы быстрого реагирования и полиция. Сейчас правоохранители уже оцепили все подходы к зданию. Рядом дежурят также пожарные и медики.