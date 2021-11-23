Вооруженный мужчина ранил полицейского на Кубани

Вооруженный мужчина напал на полицейского в Краснодарском крае. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские приехали на вызов в дом, где пьяный мужчина с ножом и травматическим пистолетом угрожал своей родственнице. Дебошира задержали.

«Злоумышленник успел выстрелить из травматического оружия в одного из полицейских и ударил его ножом в область шеи», — уточнили в ведомстве.

Жизнь полицейского сейчас вне опасности. Идет расследование уголовного дела.