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    23 ноября 2021, 23:18

    Вооруженный мужчина ранил полицейского на Кубани

    ГУ МВД России по Краснодарскому краю: уголовное дело завели на мужчину, который ранил полицейского

    Дарья Морозова

    Вооруженный мужчина напал на полицейского в Краснодарском крае. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

    Полицейские приехали на вызов в дом, где пьяный мужчина с ножом и травматическим пистолетом угрожал своей родственнице. Дебошира задержали.

    «Злоумышленник успел выстрелить из травматического оружия в одного из полицейских и ударил его ножом в область шеи», — уточнили в ведомстве.

    Жизнь полицейского сейчас вне опасности. Идет расследование уголовного дела.