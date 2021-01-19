Вооруженный мужчина похитил девочку в Бурятии

Судимый приятель бывшей жительницы Бурятии согласился похитить ее трехлетнюю дочь у родного отца, с которым девочка жила до решения суда после развода. Он вооружился пневматическим пистолетом и, угрожая убийством, забрал ребенка. Мужчину уже задержали.

Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Бурятии, это произошло в одном из поселений на территории Хоринского района. После развода родителей девочка осталась жить с отцом, а ее мать уехала в другой регион. Она подала заявление об определении места жительства дочери вместе с ней, но решила не дожидаться решения суда. Женщина вернулась в Бурятию вместе со своим приятелем, который раньше был судим.

«На такси они приехали к дому, где находилась девочка. Мать осталась в автомобиле, а ее друг зашел внутрь, где, применяя пневматический пистолет и угрожая отцу девочки убийством, похитил ребенка из дома, вывел на улицу и усадил в машину к матери. После этого они вместе с девочкой поехали в сторону города Улан-Удэ», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Далеко они не уехали: сотрудники вневедомственной охраны на въезде в столицу республики по ориентировке остановили машину и задержали похитителей. Следователи завели дело по статье УК РФ «Похищение несовершеннолетнего, совершенное с применением оружия».