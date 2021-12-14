Вооруженный мужчина ограбил банк в Екатеринбурге на 10 млн рублей

В Екатеринбурге неизвестный злоумышленник совершил вооруженный налет на банк. Его добычей стали 10 миллионов рублей. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Тревожный сигнал поступил в 19:05 по местному времени (17:05 по Москве) от сотрудников ЧОП. Как отмечают правоохранители, преступник, вероятно, тщательно готовился к ограблению. Он выбрал удачное время перед закрытием, когда в банке уже практически не осталось посетителей.

В ходе ограбления мужчина использовал пистолет. Для устрашения сотрудников банка он выстрелил. При этом информации о пострадавших не поступало.

По свидетельствам очевидцев, грабителю на вид около 50 лет, высокого роста. Свое лицо он спрятал под синей кофтой. Также на нем была надета длинная черная куртка с капюшоном.

Забрав деньги, мужчина скрылся с места происшествия. В настоящее время полиция изучает записи видеокамер, устанавливает свидетелей, отрабатывает различные версии произошедшего.

В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.