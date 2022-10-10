Вооруженный грабитель вынес из банка в Калининграде полмиллиона рублей | 360°

Криминал 10 октября 2022, 23:20 Поделиться Telegram

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Viber Вооруженный грабитель вынес из банка в Калининграде полмиллиона рублей МВД по Калининградской области: вооруженный грабитель украл 500 тысяч рублей из банка РИА «Новости»

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Вооруженный грабитель ворвался в отделение банка в Калининграде и украл более 500 тысяч рублей. Сотрудники полиции организовали поиски злоумышленника. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка сообщило РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что неизвестный мужчина пришел в отделение банка и, угрожая кассиру оружием забрал более 500 тысяч рублей.

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Сотрудники полиции приступили к поискам злоумышленника. В ближайшее время правоохранители намерены установить его личность через записи камер наблюдения и принять меры для задержания.

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Калининградское издание Klops со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона уточнило, что ограбление банка произошло в понедельник, около 16:00. В кредитное учреждение пришел мужчина в очках и капюшоне.

Злоумышленник угрожал, что устроит взрыв при помощи гранаты, если ему не дадут деньги. Испуганный кассир передал мужчине пачку купюр, после чего грабитель сбежал.

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