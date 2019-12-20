Вооруженных молодых людей задержали в центре Москвы

В одном из столичных ресторанов несколько молодых людей затеяли драку и угрожали оружием охраннику. Мужчина пытался выпроводить дебоширов из заведения.

Полицейским удалось задержать неизвестных, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию УВД по ЦАО.

Уточняется, что драка произошла 19 декабря в ресторане, расположенном на улице Сергия Радонежского в Таганском районе столицы. Пришедшие в заведение посетители вели себя шумно, и охранник сделал им замечание, попросив удалиться. Конфликт начался на выходе из ресторана, когда один из молодых людей достал похожий на пистолет предмет и направил его на мужчину. Другой распылил в его сторону газовый баллончик.

Всех нарушителей спокойствия в итоге доставили в отдел полиции для разбирательства. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов изъяли у них два газовых пистолета с патронами и столько же газовых баллонов.

Подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В этот же день с оружием напали на мужчину возле спортивного клуба в Марьино.