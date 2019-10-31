Вооруженные преступники похитили 10 млн рублей у мужчины в Москве

Инцидент произошел на 29 километре МКАД. Преступники с травматическим оружием и топорами напали на мужчину. Они разбили окно автомобиля и выстрели из пистолета. После нападения злоумышленники скрылись с места преступления.

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В пресс-службе ГУ МВД России по столице уже подтвердили факт произошедшего. Полиция объявила план «Перехват» для розыска преступной группы.

Это не первое подобное преступление, которое случилось в Москве в последние недели. Ранее на юго-западе Москвы неизвестные на трех машинах перекрыли дорогу иномарке на Ленинском проспекте. После того, как машина остановилась, преступники несколько раз выстрелили в водителя. Затем они избили его и отобрали сумку, а которой находилась крупная сумма в шесть миллионов рублей.