Криминал 04 февраля 2023, 17:43 Вооруженные мужчины угнали почтовый фургон в Калужской области МВД возбудило дело о разбое после угона почтового фургона в Калужской области Telegram-канал прокуратуры Калужской области / Telegram

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Двое вооруженных мужчин в масках угнали почтовый фургон с посылками в поселке Юбилейном Калужской области. О ЧП сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

По предварительным данным, 4 февраля, около 08:30, злоумышленники, вооруженные предметом, похожим на пистолет, напали на сотрудников почтового отделения, которые разгружали почтовый фургон с посылками.

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Работников закрыли в здании почты, а фургон угнали. Вскоре машину нашли в лесу. Находившиеся внутри ценности преступники похитили и скрылись.

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В региональном главке МВД уточнили, что по факту случившегося возбудили дело по статье «Разбой». Сотрудники полиции продолжают устанавливать личности нападавших, а также их причастность к другим преступлениям.

Для дальнейшего расследования дело передали в следственную часть СУ УМВД региона. Точная сумма ущерба устанавливается. На месте преступления продолжают работать правоохранители.