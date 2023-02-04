04 февраля 2023, 17:43
Вооруженные мужчины угнали почтовый фургон в Калужской области
МВД возбудило дело о разбое после угона почтового фургона в Калужской области
Двое вооруженных мужчин в масках угнали почтовый фургон с посылками в поселке Юбилейном Калужской области. О ЧП сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.
По предварительным данным, 4 февраля, около 08:30, злоумышленники, вооруженные предметом, похожим на пистолет, напали на сотрудников почтового отделения, которые разгружали почтовый фургон с посылками.
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Работников закрыли в здании почты, а фургон угнали. Вскоре машину нашли в лесу. Находившиеся внутри ценности преступники похитили и скрылись.
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В региональном главке МВД уточнили, что по факту случившегося возбудили дело по статье «Разбой». Сотрудники полиции продолжают устанавливать личности нападавших, а также их причастность к другим преступлениям.
Для дальнейшего расследования дело передали в следственную часть СУ УМВД региона. Точная сумма ущерба устанавливается. На месте преступления продолжают работать правоохранители.
Прокуратура РФ
Полиция
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