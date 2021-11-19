Источник: вооруженная группа напала в Москве на мужчину с ребенком за отказ от криминала

Мужчина с ребенком подвергся нападению в продуктовом магазине в Марьине. Как рассказал источник «360» в правоохранительных органах, все участники конфликта — уроженцы Чечни. Пострадавший, по данным собеседника, отказался участвовать в криминальном бизнесе, за что его решили наказать.

В распоряжении «360» оказалось видео с осмотра пострадавшего медиками. На кадрах видно, что мужчине сильно ударили по лицу — предположительно, пистолетом. Кроме того, он получил травму ноги. В момент нападения пострадавший был в магазине с маленьким сыном — они зашли купить сок.

Мужчина рассказал, что нападавшие были вооружены.

По словам источника, мужчина отказался принимать участие в делах неформального сообщества и начал мешать остальным заниматься этим. Причину нападения связывают с местью.

«Днем молодые люди работают в основном охранниками, а вечером занимаются криминалом. М. отказывался участвовать в этих делишках и даже мешал им, и тогда ему решили отомстить», — сообщил источник.

Сейчас зачинщиков драки задержали, они находятся в отделении полиции. На фото, которые оказались в распоряжении «360», видно, что в полицию доставили порядка 10 человек. По данным источника, правоохранители задержали только часть нападавших. Сколько всего людей принимали участие в драке, пока не установлено.