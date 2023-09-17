Криминал 17 сентября 2023, 17:51 Вооруженного пистолетом украинца задержали в Королеве Mash: ФСБ задержала вооруженного пистолетом украинца в Королеве РИА «Новости»

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В Московской области сотрудники ФСБ задержали вооруженного украинца. При нем силовики обнаружили пистолет и боевые патроны, сообщил Telegram-канал Mash.

Гражданина Украины задержали по анонимной наводке еще несколько дней назад на улице Академика Легостаева. Во время обысков сотрудники ФСБ обнаружили у него переделанный в боевой травматический пистолет Иж-79-9Т и наждачную бумагу, которой он стер серийный номер.

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Кроме того, при украинце нашли десяток патронов к снайперской винтовке. Правоохранители занялись тщательной проверкой задержанного.

«В соцсетях он часто выкладывал фото в форме нацистских карательных подразделений, которые убили сотни мирных жителей во времена ВОВ», — указали в публикации.

Ранее ФСБ задержала 50-летнего представителя украинского националистического батальона в Херсонской области. Он возглавлял ячейку экстремистской организации, устраивавшей энергетическую и водную блокаду Крыма.