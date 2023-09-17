17 сентября 2023, 17:51
Вооруженного пистолетом украинца задержали в Королеве
Mash: ФСБ задержала вооруженного пистолетом украинца в Королеве
В Московской области сотрудники ФСБ задержали вооруженного украинца. При нем силовики обнаружили пистолет и боевые патроны, сообщил Telegram-канал Mash.
Гражданина Украины задержали по анонимной наводке еще несколько дней назад на улице Академика Легостаева. Во время обысков сотрудники ФСБ обнаружили у него переделанный в боевой травматический пистолет Иж-79-9Т и наждачную бумагу, которой он стер серийный номер.
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Кроме того, при украинце нашли десяток патронов к снайперской винтовке. Правоохранители занялись тщательной проверкой задержанного.
«В соцсетях он часто выкладывал фото в форме нацистских карательных подразделений, которые убили сотни мирных жителей во времена ВОВ», — указали в публикации.
Ранее ФСБ задержала 50-летнего представителя украинского националистического батальона в Херсонской области. Он возглавлял ячейку экстремистской организации, устраивавшей энергетическую и водную блокаду Крыма.
ФСБ
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Королев
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