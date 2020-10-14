Вооруженного мужчину объявили в розыск в Иваново

Полиция Иваново ищет вооруженного охотничьим карабином «Сайга» мужчину. Совершил ли он какое-то правонарушение, пока неизвестно.

«В настоящее время сотрудники полиции и Росгвардии проводят розыск мужчины, вооруженного охотничьим карабином „Сайга“, который сегодня вышел из своей квартиры в доме по улице Ростовской и скрылся. Граждан, видевших мужчину либо располагающих информацией о его местонахождении, просим сообщить об этом по телефону 02», — сказано в сообщении ивановского управления МВД.

Приметы разыскиваемого: на вид 30 лет, среднего роста, среднего телосложения. Одет в черную одежду, на спине у него черный рюкзак.