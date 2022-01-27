Вооруженное нападение на школу удалось предотвратить в Нижнем Новгороде. Силовики провели обыск в квартирах подозреваемых несовершеннолетних и обнаружили предметы, свидетельствующие о подготовке к нему, написали в Telegram-канале «112».

По подозрению в подготовке к вооруженному захвату школы правоохранители задержали троих школьников старших классов.

Источник сообщил каналу, что при обыске в их квартирах удалось найти дневниковые записи с деталями будущего нападения, инструкцией по изготовлению самодельных взрывчатых элементов и карту размещения скрытых камер в школе.

Сообщается также, что ученики аргументировали свое желание устроить нападение ненавистью к людям. При этом удалось установить, что подростки были членами закрытого Telegram-канала, в котором размещались призывы к насилию в школах.

Сейчас задержанных отправили на экспертизу к психиатрам и психологам, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.