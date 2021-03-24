Вооруженное нападение на лицей предотвратили в Сочи

Ученика лицея, готовившего нападение на одноклассников, задержали в Сочи. ФСБ нашла у него взрывчатку и компоненты бомб.

Ранее он в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал пост о намерении изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение на одноклассников, сообщили «360» в пресс-службе ФСБ России.

В квартире, где он проживает, сотрудники спецслужб обнаружили и изъяли самодельную взрывчатку, которую он изготовил сам, компоненты для изготовления взрывчатых устройств, личный дневник с инструкциями по их сборке и применению.

По предварительным данным, подросток собирал информацию о других вооруженных нападениях на образовательные учреждения.