Вооруженная банда напала на мужчину в автосервисе в Москве

Пять мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на автосервис, поймали в районе Люблино в Москве. О задержании сообщили в УВД по Юго-Восточному административному округу столицы.

По данным полиции, задержанные вместе с соучастниками ворвались в автосервис на Чагинской улице. Там они избили 27-летнего мужчину. Затем, угрожая ножом, они потребовали отдать им деньги. Когда пострадавший потерял сознание, налетчики вынесли его из помещения, посадили в автомобиль, увезли на Краснодарскую улицу и там выбросили из салона.

Потерпевший смог сам добраться до больницы, там ему оказали помощь и отпустили домой. По его словам, во время нападения преступники забрали у него сумку, где было 100 тысяч рублей, наручные часы, документы и ключи от принадлежащей ему машины. Общая сумма ущерба составила около 130 тысяч рублей.

Подозреваемые — приезжие мужчины в возрасте от 20 до 29 лет. В ведомстве отметили, что похищенным они распорядились по своему усмотрению. По факту случившегося возбудили дело о разбое. Максимальное наказание по ней составляет до 10 лет тюрьмы. Задержанных заключили под стражу. Правоохранители продолжают устанавливать личности соучастников преступления.