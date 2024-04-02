Криминал 02 апреля 2024, 13:06 Вооруженная банда курганцев ограбила квартиру на глазах у владельца

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Несколько курганцев с ножом вломились в квартиру 31-летнего мужчины и, угрожая его убить, ограбили квартиру. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на УМВД России по региону.

Преступники украли из квартиры музыкальную колонку, электрические инструменты, смартфон и четыре тысячи рублей. Общая сумма ущерба составила 27 тысяч рублей. В полицию обратилась мать жертвы. Двух участников налета уже задержали, остальных — ищут правоохранители. Возбуждено уголовное дело.

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