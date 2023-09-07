Криминал 07 сентября 2023, 11:38 Волонтеры и полиция начали поиски пропавшей в Екатеринбурге девушки «ЛизаАлерт»: родители ищут пропавшую в Екатеринбурге девушку в моргах Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области

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Несколько дней назад в Екатеринбурге пропала 22-летней Махфузахон Исмоилова. Родители разыскивают ее везде, даже в моргах. Об этом представители поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили Ura.ru.

По словам волонтеров, у девушки хорошая семья — блаполучная и полная. Родители о ней забоятся, оберегают и любят. Однако мама и папа не знают, по какой причине могла уйти их дочь.

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«На всякий случай родственники уже проверили больницы и морги, похожей девушки нигде нет», — добавили представители «Лиза Алерт».

Сейчас для ее поиска в социальных сетях публикуют ориентировки, правоохранительные органы отсматривают кадры с камер видеонаблюдения, опрашивают ее знакомых и друзей.

Девушка исчезла 2 сентября. Известны ее приметы: рост 140 сантиметров, черные волосы, карие глаза. На ней были черные водолазка и брюки, бежевые кроссовки и зеленая накидка. Всех, кто что-то знает о местонахождении Исмоиловой, попросили звонить на горячую линию отряда по телефону: 8-800-700-54-52.