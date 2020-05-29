Волонтера пырнули ножом в подмосковном доме-интернате

Волонтер из детского дома-интерната в Клину попал в больницу. Неизвестный ударил его ножом в живот, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Мужчину с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости увезла бригада скорой помощи утром 28 мая. Ему потребовалась операция.

Сам пострадавший из Волоколамского городского округа. В детском интернате 40-летний житель Подмосковья работал санитаром.

Полицейские изъяли с места происшествия кухонный нож и обнаружили следы крови. Подробности произошедшего неизвестны: после операции правоохранители не смогли задать мужчине вопросы.

В Пензе 36-летний горожанин тоже попал в больницу с ранением в живот. Полиция подозревает, что его ранил собственный отец.