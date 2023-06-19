19 июня 2023, 16:17
Волонтера некоммерческого фонда в Москве обвинили в обмане на 400 тысяч рублей
Волонтера некоммерческого фонда «Анна» обвинили в обмане клиентов на 400 тысяч рублей
Сотрудница некомерческого фонда «Анна» обманула около 150 клиентов на 400 тысяч рублей, продавая билеты на детские мероприятия и в развлекательные центры, рассказала «360» одна из пострадавших.
Фонд «Анна» в течение длительного времени помогал многодетным и малообеспеченным семьям и матерям-одиночкам.
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По словам собеседницы, Елены, новая девушка-волонтер начала продавать малоимущим семьям билеты в цирк, аквапарк и другие детские развлекательные центры с большой скидкой — до 50%. Однако люди так и не получили билеты.
Когда пострадавшие составили списки, выяснилось, что многие из них оказались жертвами мошенницы еще в декабре прошлого года. Ущерб, по подсчетам собеседницы, составил около 400 тысяч рублей, а всего она обманула более 150 человек.
Елена добавила, что девушка-волонтер много раз обещала пострадавшим вернуть деньги и даже взять для этого кредит. При этом фонд продолжает размещать в соцсетях объявления о продаже билетов.
Пострадавшие решили обратиться в полицию.
Преступления
Мошенничество
Москва 2023
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