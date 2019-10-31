Вологодский пенсионер пристрелил сына сожительницы

По данным информагентства, убийство произошло в августе. Приехав в деревню, 50-летний мужчина повздорил с сожителем матери. «Дни.ру» рассказали, что ссора переросла в потасовку, в ходе которой пенсионер схватился за охотничий карабин и пальнул в оппонента. Пострадавший умер по дороге в больницу. Стрелка ждет скамья подсудимых.