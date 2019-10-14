Вологодский охотник случайно застрелил мужчину
В Вологодской области 58-летний охотник стал фигурантом уголовного дела. Он случайно застрелил мужчину, передает ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.
По данным информагентства, 11 октября мужчина охотился в лесу около деревни Вострое и выстрелил из карабина. «Утро.ру» рассказало, что он нарушил Требования охотничьего минимума и попал в незнакомца, который оказался на линии огня. От полученного ранения пострадавший скончался.
Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.