Вологодский охотник случайно застрелил мужчину

По данным информагентства, 11 октября мужчина охотился в лесу около деревни Вострое и выстрелил из карабина. «Утро.ру» рассказало, что он нарушил Требования охотничьего минимума и попал в незнакомца, который оказался на линии огня. От полученного ранения пострадавший скончался.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.