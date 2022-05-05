Пропавшую жительницу Колпина нашли жестоко убитой. В преступлении подозревают ее мужа. Одноклассник погибшей Павел рассказал «360», какой была семья погибшей.

Мужа убитой он назвал странным человеком.

«Он остался для меня полной загадкой. Потому что человек вроде как идет на контакт, но одновременно что-то скрывает и замыкается в себе», — описал подозреваемого Павел.

Также он отметил, что у мужа погибшей были специфичные интересы. Одно время подозреваемый увлекался казачеством. Однако эта тема быстро надоела мужчине.

«Когда он больше углубился вот в казачью тематику, он сразу понял, что это не его. И что у него нет в роду казаков. Он понял, что это не просто петь, плясать да шашкой махать, — рассказал Павел.

Также муж погибшей интересовался оружием. Павел сказал, что через него мужчина хотел получить лицензию.

«Он хотел еще через меня открыть себе лицензию на холодное и огнестрельное оружие. То есть на охотничье», — сказал собеседник «360».

Однако Павел отказал мужу бывшей одноклассницы. Он сказал, что документ не делается «по щелчку пальцев», и все нужно делать по закону. Подозреваемого это расстроило. Другим увлечением мужа погибшей было байкерское движение. Мотоцикла у него не было, зато был автомобиль «Волга».

«Он только мечтал о мотоцикле, а права категории „а“ он так и не смог открыть. Ему нравились, это все движения, а Лена категорично, как к этому относилась», — рассказал Павел

Собеседник «360» отметил, что у подозреваемого был вспыльчивый характер. Он мог эмоционально отреагировать, но почти сразу извинялся. Муж подозреваемой, по словам Павла, не пил и не употреблял запрещенные вещества. Он выступал за здоровый образ жизни, но без посещения спортзала. Алкоголь муж погибшей на дух не переносил.

Также Павел отметил, что последние два года муж погибшей не жил в Колпино.

«Он переехал. То ли разменял квартиру то-то ли просто решил сменить место жительства. Туда, где его не знают: уехать», — сказал он.

Собеседник «360» сказал, что погибшая была противоположностью мужа. Она пыталась бороться с замкнутостью супруга, и «тянула его к людям». Павел все же нашел контакт с супругом погибшей. Они говорили на тему машин. С погибшей же он был знаком давно.

«Она и работала рядышком тут, в магазине. И в школе одной учились с ней», — сказал он.

Он отметил, что погибшая очень просила мужа найти работу. Один из разговоров был прямо при однокласснике жертвы. В семье, по словам Павла, работала только погибшая. Муж находился на ее содержании. Это и могло стать причиной трагедии.

«Она все-таки она работала, и он находился на ее обеспечении. То есть если только вот этот вариант рассмотреть, что его как-то это по-мужски и задела. Да и у Лены друзей было намного больше с хорошим достатком. Все семейные, муж больше „волк-одиночка“, так как он себя еще иногда называл»

Павел подтвердил, что мать подозреваемого умерла от онкологии. Об отце муж погибшей особо не распространялся.

«Он эту тему как-то обходил стороной. В момент знакомства я у него спросил про родителей. Он сразу сказал про маму. А за отца он сказал, что извините, понял я не могу ничего вам сказать и не буду», — сообщил Павел.

Ранее о погибшей рассказала ее знакомая — Людмила. Она отметила, что женщина была доброй, неконфликтной, но при этом достаточно закрытой