Волгоградца задержали по подозрению в убийстве соседа, гулявшего по его участку

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Его подозревают в убийстве соседа, который гулял по его земельному участку.

Как сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на СУ СКР по региону, сначала все шло хорошо. Соседи мирно сидели и выпивали, пока один и них вдруг не вспомнил, что не раз видел, как сосед гуляет по участку. Началась драка. 43-летний сосед оказался слабее молодого оппонента и отправившись после драки домой, скончался там от внутреннего кровотечения.

Его сосед задержали и взяли под арест.