Криминал 21 апреля 2023, 17:02 Волгоградца задержали по подозрению в убийстве отца

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В Волгограде задержали 34-летнего жителя Красноармейского района по подозрению в убийстве 63-летнего отца. Об этом сообщило издание novostivolgograda.ru.

В квартире на улице Гражданской разыгрался конфликт. Пенсионер пытался убедить сына начать работать и бросить пить, но только разозлил его. Сын набросился на пожилого мужчину и женского его избил. В итоге пострадавший скончался от черепно-мозговой травмы.

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Подозреваемый признал свою вину. По статье «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть» ему грозит до 15 лет тюрьмы.